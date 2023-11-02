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Депутат Госдумы подала в суд на Антона Красовского

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева подала иск к Антону Красовскому

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«Новые люди»

В базе Басманного районного суда Москвы появилась карточка об иске депутата Госдумы Сарданы Авксентьевой к блогеру Антону Красовскому. В беседе с «Газетой.Ru» экс-мэр Якутска подтвердила подачу иска и уточнила, что он связан с распространением Красовским утверждений, порочащих ее честь и достоинство.

«Подачу иска подтверждаю. Он связан с распространением Антоном Красовским недостоверных утверждений, порочащих честь и достоинство. Надеюсь, что суд во всем разберется и примет обоснованное решение», — сказала она.

В июле стало известно, что служба безопасности Украины (СБУ) возбудила еще одно уголовное дело против Красовского, «призвавшего к геноциду украинцев» в эфире. В феврале украинский суд заочно приговаривал Красовского к пяти годам тюрьмы за публичные призывы к свержению конституционного строя и захвату госвласти.

Ранее журналист Караулов опроверг сообщения о сдаче 50 квартир в аренду.

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