В Москве девушка упала с Крымского моста и выжила

В Москве спасатели подняли из реки 20-летнюю девушку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

Инцидент произошел на Крымском мосту. Около часа ночи россиянка упала с конструкции прямо в воду. Ее нашли в 50 метрах от берега и с помощью спасательного катера доставили на сушу.

Медики оперативно прибыли на место и оказали пострадавшей первую помощь. После этого девушку направили в институт имени Склифосовского.

На данный момент обстоятельства произошедшего неизвестны. О том, почему россиянка совершила такой поступок, не сообщается. Детали предстоит выяснить правоохранителям.

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