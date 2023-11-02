Россиянка попала в больницу с серьезными травмами после нападения быка

В Краснодарском крае полицейские проводят поверку после того, как на женщину напал агрессивный бык. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Тбилисском районе. Животное напало на 44-летнюю женщину в тот момент, когда она пыталась вернуть его в загон. Позже выяснилось, что бык принадлежит соседям россиянки.

После инцидента на место оперативно прибыли медики.

«Пострадавшая с многочисленными травмами, в том числе рваными ранами брюшной полости была госпитализирована», — сообщается в публикации.

На данный момент правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее белый медведь пробрался во двор пенсионера и напал на него.