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Россиянка попала в больницу с серьезными травмами после нападения быка

В Краснодарском крае на женщину напал агрессивный бык и нанес серьезные травмы

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Shutterstock

В Краснодарском крае полицейские проводят поверку после того, как на женщину напал агрессивный бык. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Тбилисском районе. Животное напало на 44-летнюю женщину в тот момент, когда она пыталась вернуть его в загон. Позже выяснилось, что бык принадлежит соседям россиянки.

После инцидента на место оперативно прибыли медики.

«Пострадавшая с многочисленными травмами, в том числе рваными ранами брюшной полости была госпитализирована», — сообщается в публикации.

На данный момент правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее белый медведь пробрался во двор пенсионера и напал на него.

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