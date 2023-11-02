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Семью мигрантов выдворят из РФ после избиения их ребенком школьника

Семью мигрантов выдворят из России после драки сына в школе

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Shutterstock

В Нижнем Новгороде правоохранители заинтересовались семьей мигрантов после драки с участием их сына в школе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Полиция обратила внимание на семью из Азербайджана после того, как в интернете появилось видео. На нем восьмиклассник избивал школьника, который выглядел младше обидчика.

Выяснилось, что родители зачинщика нарушали миграционное законодательство. В отношении мужчины и женщины составили протоколы об административных нарушениях. Им назначили штрафы и потребовали покинуть страну.

«Трое несовершеннолетних детей, которые не состояли на миграционном учете, также будут выдворены вместе с родителями», — сообщается в публикации.

На данный момент родители-мигранты находятся в Центре временного содержания иностранных граждан.

Ранее премьер Италии Джорджа Мелони пожаловалась известным пранкерам на миграционную политику ЕС.

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