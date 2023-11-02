Семью мигрантов выдворят из РФ после избиения их ребенком школьника

В Нижнем Новгороде правоохранители заинтересовались семьей мигрантов после драки с участием их сына в школе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Полиция обратила внимание на семью из Азербайджана после того, как в интернете появилось видео. На нем восьмиклассник избивал школьника, который выглядел младше обидчика.

Выяснилось, что родители зачинщика нарушали миграционное законодательство. В отношении мужчины и женщины составили протоколы об административных нарушениях. Им назначили штрафы и потребовали покинуть страну.

«Трое несовершеннолетних детей, которые не состояли на миграционном учете, также будут выдворены вместе с родителями», — сообщается в публикации.

На данный момент родители-мигранты находятся в Центре временного содержания иностранных граждан.

Ранее премьер Италии Джорджа Мелони пожаловалась известным пранкерам на миграционную политику ЕС.