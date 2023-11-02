Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно о нехватке операционных в Белгороде на фоне СВО

Губернатор Гладков заявил о нехватке операционных в Белгороде на фоне СВО

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в ходе вечернего эфира «10 вопросов губернатору», что в Белгороде на фоне военной операции наблюдается нехватка операционных в больницах.

В эфире к главе региона обратилась местная жительница, которая пожаловалась на маршрутизацию скорой помощи, которая перевозит пациентов из Белгорода в другие города и районы области.

«По хирургии, вы правы, изменить пока не можем, <...> не хватает операционных, <...> в том числе по причине специальной военной операции. <...> Проблема с операционными — она есть», — сказал Гладков.

Губернатор также отметил, что ситуация пока была исправлена лишь в терапевтическом профиле.

1 ноября Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области. По его словам, часть снарядов попала на территорию одного из промышленных предприятий города. На одном из корпусов были посечены фасад, ограждение и остекление.

До этого российские военные уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области. Над селом Новая Деревня также был сбит другой БПЛА. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

Ранее главврач рассказал о госпитализированных в результате обстрелов Белгородской области.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий