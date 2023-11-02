Стало известно о нехватке операционных в Белгороде на фоне СВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в ходе вечернего эфира «10 вопросов губернатору», что в Белгороде на фоне военной операции наблюдается нехватка операционных в больницах.

В эфире к главе региона обратилась местная жительница, которая пожаловалась на маршрутизацию скорой помощи, которая перевозит пациентов из Белгорода в другие города и районы области.

«По хирургии, вы правы, изменить пока не можем, <...> не хватает операционных, <...> в том числе по причине специальной военной операции. <...> Проблема с операционными — она есть», — сказал Гладков.

Губернатор также отметил, что ситуация пока была исправлена лишь в терапевтическом профиле.

1 ноября Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области. По его словам, часть снарядов попала на территорию одного из промышленных предприятий города. На одном из корпусов были посечены фасад, ограждение и остекление.

До этого российские военные уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области. Над селом Новая Деревня также был сбит другой БПЛА. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

Ранее главврач рассказал о госпитализированных в результате обстрелов Белгородской области.