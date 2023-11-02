В Подмосковье продолжается кампания по вакцинации от гриппа

В Московской области продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Сделать прививку можно не только в поликлинике, но и в мобильных комплексах. Они работают в оживленных местах: вблизи вокзалов, железнодорожных станций, на городских площадях, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Чтобы защититься от гриппа и его опасных осложнений, необходимо сделать прививку. На данный момент вакцинация является самым надежным способом профилактики данного заболевания. В настоящий момент количество привившихся от гриппа в Подмосковье превысило 3 млн человек», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Для того, чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС.

Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.