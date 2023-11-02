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Правнук обрадовался продаже дачи Сталина в Подмосковье

Правнук Сталина надеется, что новые владельцы его дачи воспользуются брендом вождя

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Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Селим Бенсаад, правнук Иосифа Сталина, обрадовался продаже усадьбы «Липки-Алексеевское», в которой в начале 1930-х годов жил его прадед. Об этом «Газете.Ru» сообщил пресс-атташе Бенсаада Вадим Горжанкин. По его словам, Бенсаад надеется, что новые владельцы усадьбы сохранят бренд Сталина.

«На его взгляд, если бы Сталин был сейчас забыт, то это было бы гораздо хуже и грустнее для него. Сам факт, что эту усадьбу купили, он связывает с тем, что здесь роль сыграл сам бренд его прадеда Сталина. Ему это приятно. Он надеется, что люди, купившие эту усадьбу, воспользуются брендом, не переделают ее в что-то другое, а сохранят ее главное преимущество по сравнению с другими — имя Сталина, концепт Сталина. Он считает, что сумма немаленькая, почти полмиллиарда рублей. Он надеется, что они подойдут сознательно к этому проекту, и что-то будет связано со Сталиным: либо музей будет организован, либо санаторий в определенной стилистике», — сказал он.

Горжанкин добавил, что Бенсаад будет следить за тем, как новые владельцы дачи Сталина будут содержать ее.

«Конечно же, как обыватель, гражданин и хранитель своих семейных реликвий, он будет следить. Но понятно, что он не имеет юридических возможностей управлять этим проектом. Все, что он может, — надеяться на то, что с этим проектом будет все нормально и имя Сталина не будет стерто», — пояснил он.

2 ноября стало известно, что усадьба «Липки-Алексеевское» в Мытищинском округе Подмосковья, где в начале 1930-х годов проживал Иосиф Сталин, была приобретена на торгах краснодарской компанией «Консалтинг и право». Начальная цена составляла 403,5 млн рублей, окончательная сумма сделки не называется. Компания стала единственным участником аукциона. В состав лота входит аренда участка площадью около 38 гектаров и объекты недвижимости на общей площади 3,8 тысячи квадратных метров. Теперь «Консалтинг и право» обязана провести работы по сохранению усадьбы и выполнять требования по ее содержанию. Дача Сталина была выставлена на торги 15 сентября.

Ранее «Газета.Ru» показала, как сейчас выглядит дача Сталина.

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