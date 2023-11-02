Картаполов призвал присмотреться к верующим и борцам после беспорядков в Дагестане

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов призвал проверить подпольные молельные дома и секции ММА в Дагестане. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «Россия-1».

«Если это подпольный какой-то молельный дом, значит, это, скорее всего, секта, а если это секта, значит, это, скорее всего, иноагент. Мы все это проходили, с этими свидетелями Иеговами, баптистами, пятидесятниками и прочими орлами», — заявил он.

Также политик критически высказался о бойцах ММА из-за того, что те не высказались против погрома в аэропорту Махачкалы.

«Никто ни к кому не обратился. Никто. Поэтому надо к этому очень внимательно присмотреться», — подчеркнул он.

До этого глава Дагестана Меликов пообещал Хабибу Нурмагомедову наказать не всех участников беспорядков. При этом МВД РФ гарантировало задержание и привлечение к ответственности всех участников беспорядков в аэропорту Махачкалы.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 20 человек, в том числе полицейских. Задержаны свыше 80 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также связали беспорядки в Махачкале с «воздействием извне».

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у мужчины, посчитав его евреем.