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Врач рассказала, как часто можно есть макароны

Врач Рождественская: макароны можно есть часто, но в порционном количестве

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Макароны можно есть часто, однако небольшими порциями и только те виды, которые сделаны из грубых сортов пшеницы. Об этом Pravda.Ru рассказала врач эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Рождественская.

«Главное правило в эндокринологии или диетологии — это есть не досыта. И, в общем-то, если макароны из грубых сортов пшеницы, то они даже полезны. И, в общем-то, даже полезной едой можно навредить нашему организму. Поэтому если мы будем употреблять макароны из грубых сортов пшеницы в порционном количестве, то это абсолютно безвредно и это можно на регулярной основе», — пояснила Рождественская.

К макаронам можно добавлять овощи, в которых содержится клетчатка, чтобы сделать прием пищи еще более полезным, добавила она. При этом пасту лучше немного не доварить, потому что так сахар будет медленнее повышаться. Вследствие этого риски поправиться будут ниже, заключила врач.

Диетолог Елена Соломатина до этого рассказала, что макароны твердых сортов, овсянка, морепродукты, хлеб со злаками, кисломолочная продукция и витаминные комплексы являются продуктами, которые позволяют как можно дольше оставаться молодым.

Ранее сообщалось, что PlayStation выпустила макароны для геймеров.

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