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Врач посоветовала для здоровья глаз посещать специалиста вместо поедания моркови

Офтальмолог Денисюк: не стоит тратить время на народные средства для глаз

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Depositphotos/pubs.rsna.org

Для того чтобы глаза оставались здоровыми, а зрение острым, важно регулярно обследоваться у врача. Об этом в интервью РИАМО заявила врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Виктория Денисюк. Она посоветовала не тратить время на гимнастику для глаз, поедание черники и моркови, а также ношение очков в сеточку. По ее словам, вовремя не обнаруженные патологии могут вызвать осложнения в будущем.

«Зачастую многие заболевания глаз вначале протекают бессимптомно. Поэтому необходимо регулярно в рамках диспансеризации посещать офтальмолога, чтобы диагностировать заболевание на ранних стадиях при его наличии и начать лечение. Взрослому рекомендовано проходить обследование ежегодно», — продолжила врач.

Основной причиной появления проблем со зрением она назвала гаджеты. И дело, по ее словам, вовсе не в их «облучении», а в размере экрана, — чем он меньше, тем мельче шрифт, из-за которого сильнее напрягаются глаза.

Врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней ИПК Национального медико-хирургического центра им. Пирогова. Ирина Лещенко до этого объяснила, в какой позе можно безопасно для глаз читать лежа. По ее словам, ни в коем случае нельзя лежать на животе или на боку.

Ранее врач рассказала о профилактике близорукости у ребенка.

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