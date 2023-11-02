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Женщину, пытавшуюся забрать спасенного из машины кота, оштрафовали в Москве

В Москве оштрафовали зоозащитницу, пытавшуюся забрать спасенного из машины кота

В Москве оштрафовали зоозащитницу Наталью Кошанскую, которая пыталась забрать себе просидевшего четыре дня в машине кота. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Тверском районном суде.

Женщина, растолкав всех присутствующих, влезла в машину сразу после вскрытия и взяла в руки кота. Позже она пыталась оставить его себе, но полицейские отказали ей в связи с тем, что Кошанская не является его хозяйкой. Сейчас животное находится в семье сотрудника прокуратуры.

«Суд признал Наталью Кошанскую виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП (Неповиновение законному требованию сотрудника полиции), и назначил наказание в виде штрафа в 4 тысячи рублей», — заявили в суде.

Запертого в машине на протяжении четырех дней кота обнаружили на платной парковке в районе Охотного ряда. Неравнодушные граждане вызвали на место сотрудников экстренных служб.

В результате автомобиль удалось вскрыть и вызволить запертого там кота. После этого животное повезли в отдел полиции.

Ранее нетрезвые петербуржцы прокатили собаку на крыше автомобиля, животное получило травмы.

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