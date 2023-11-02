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Россиянин поругался с женщиной в магазине и сжег ее автомобиль

«Фонтанка»: в Ленобласти мужчина поругался с женщиной в магазине и сжег ее машину

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Кировском районе Ленобласти местный житель поссорился с покупательницей в магазине и в отместку сжег ее машину. Об этом сообщает «Фонтанка».

Ссора в магазине в селе Путилово в Ленобласти обернулась для местной предпринимательницы угрозами и сгоревшей машиной. Инцидент произошел в ночь на 1 ноября, в полицию обратилась местная жительница и сообщила, что во дворе дома сгорел ее автомобиль марки ВАЗ-2107.

На месте правоохранители обнаружили полимерную канистру и стеклянную бутылку. Выяснилось, что поджог из мести совершил местный житель, накануне он поссорился с владелицей автомобиля в продуктовом магазине и отомстил ей поджогом.

21-летнего молодого человека задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее судимая пенсионерка из Волгограда обиделась на замечание персонала и решила сжечь бар.

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