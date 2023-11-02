Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Швейцарии сгорел дом блогера Домбровского, подозреваемого в связях с наркокартелем

Mash: дом украинского блогера Домбровского сгорел в Швейцарии

Дом украинского блогера Стаса Домбровского сгорел в Швейцарии вскоре после того, как он раскритиковал действия украинских властей и вступил в конфликт с наркокартелем «Химпром». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Домбровский стал известен, когда стал «лицом» акции «Поймай барыгу – получи кэш», проводимой на Украине в этом году. Ее участники должны были получать вознаграждение в случаях, если помогут поймать торговца запрещенными препаратами или разоблачить лабораторию.

После расследования популярного украинского блогера Анатолия Шария, в котором Домбровского называли причастным к «Химпрому», он стал опровергать свою причастность к картелю и резко высказываться в адрес украинских властей.

Mash пишет, что, по одной из версий, Домбровский сам инсценировал поджог, чтобы снять с себя подозрения в связях с наркоторговцами.

В расследовании Шария говорилось о том, что наркокартель «Химпром» якобы участвует в производстве и распространении наркотических веществ на Украине, в том числе нелегально поставляя их в ВСУ.

Ранее в российских спецслужбах прокомментировали расследование Шария по наркокартелю на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий