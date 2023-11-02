Россиянам напомнили о десятидневном отдыхе на новогодние праздники

Новогодние выходные в России продлятся с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста HeadHunter, эксперта по трудовому праву Татьяну Нечаеву.

Юрист пояснила, что россияне будут отдыхать в течение 10 дней из-за того, что 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье. В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса России нерабочими днями объявлены дни после Нового года с 1 по 8 января.

«Выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января, не переносятся автоматически на следующий после праздничного рабочий день», — добавила Нечаева.

Она отметила, что 6 и 7 января перенесут на 10 мая и 31 декабря соответственно. Об этом свидетельствует постановление правительства.

До этого директор по развитию агентства Avantage Event Project Мария Орлова рассказывала, что стоимость проведения новогодних корпоративов в этом году вырастет примерно на 10–15%.

Ранее юрист HeadHunter Нечаева сообщила, что последняя короткая рабочая неделя в году начнется в России 7 ноября.