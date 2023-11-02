Балтийское море сталкивается с «критическими проблемами» климата и биоразнообразия

Балтийское море сталкивается с «критическими проблемами» из-за климатического кризиса и деградации биоразнообразия. Об этом говорится в специально подготовленном докладе, пишет The Guardian.

В ходе наиболее полного на сегодняшний день аудита такого рода эксперты Комиссии по защите морской среды Балтийского моря (Helcom) заявили, что в период с 2016 по 2021 год в состоянии водоема «практически не было улучшений».

В докладе говорится, что рыбные запасы находились на опасно низком уровне, в то время как загрязнение, землепользование и добыча ресурсов продолжали оказывать давление на море.

Помимо существующих проблем, у берегов Швеции сел на мель паром «Марко Поло», произошел разлив нефти. Паром следовал по маршруту между Треллеборгом и Карлсхамном.

Шведская береговая охрана извлекла из Балтийского моря около 50 кубометров топлива. В службе заявили, что надеются, что «Марко Поло» будет доставлен в порт в Карлсхамне, чтобы предотвратить риск дальнейших разливов нефти.

Окруженное девятью странами, включая Швецию, Финляндию, Данию и Россию, относительно мелкое, слабосоленое и солоноватое закрытое море делает его уникальной морской средой. Эти же его свойства означают, что море особенно уязвимо к загрязнению и изменению условий окружающей среды.

В докладе «Состояние Балтийского моря в 2023 году» говорится, что, несмотря на усилия по улучшению окружающей среды, общие условия се равно не улучшились, а некоторые показатели ухудшились.

Координатор отчета Янника Халдин прокомментировала: «Результаты служат отрезвляющим напоминанием о том, что Балтийское море сталкивается с серьезными проблемами, связанными с деятельностью человека. Важность трансграничного сотрудничества, перехода к действительно экологически устойчивым практикам и долгосрочным обязательствам невозможно переоценить».

В докладе говорится, что деятельность человека, включая загрязнение, чрезмерный вылов рыбы и разрушение среды обитания, повлияла на экосистему, что привело к общему сокращению биоразнообразия.

Эвтрофикация – явление, во многом вызванное деятельностью человека, при котором избыток питательных веществ, таких как азот и фосфор, вызывает цветение водорослей – также является проблемой, говорится в докладе.

Отмечается, что плохое экологическое состояние Балтики также влияет на прибыльность рыболовства и туризма.

В докладе были отражены и некоторые успехи по защите водоема. Было обнаружено, что сокращение поступления в воду питательных и опасных веществ, а также работа по сохранению биоразнообразия показали хорошие результаты в некоторых частях Балтики, а несколько бывших опасных горячих точек загрязнения были ликвидированы.

Доля морских охраняемых территорий в регионе увеличивается.

Но климатический кризис также негативно сказывается на Балтике, говорится в докладе.

План действий по сохранению Балтийского моря, разработанный Helcom в 2021 году, призывает к защите биоразнообразия, снижению нагрузки на окружающую среду и улучшению общего состояния экосистемы Балтийского моря.

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