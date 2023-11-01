Три девушки ворвались в комнату к беременной женщине и избили ее на глазах у детей

В Тюмени беременная женщина пострадала от нападения трех девушек, матерью которых является ее соседка по общежитию. Об этом сообщает aif.ru.

Конфликт в городском общежитии произошел 31 октября. Ночью женщина проснулась в своей комнате от стука, приоткрыла дверь, после чего в помещение ворвались три пьяные незнакомки и принялись бить хозяйку жилья.

«Было страшно, я растерялась, испугалась. У меня дома были дети, двое моих и дети подруги, поэтому я не кричала, чтобы не напугать их, но от шума они все равно проснулись и стали свидетелями этой «расправы». Единственное, о чем я попросила нападавших, — не бить по животу, так как нахожусь на 8-й неделе беременности, но они в ответ предложили «сделать аборт», — рассказала потерпевшая.

По словам женщины, в какой-то момент ее соседка выглянула в тамбур, увидела и одобрила происходящее, а также рекомендовала злоумышленницам продолжать. После нападения пострадавшая узнала, что это была мать избивших ее девушек.

«Я купила комнату в этом общежитии два года назад. С тех пор у нас бытовой конфликт с соседкой. Последнее выяснение отношений было этим летом. Тогда она обвинила меня в том, что я избила ее и написала заявление в суд, но за недостаточным количеством доказательств, дело прекратили», — пояснила тюменка.

Нападавшие ушли, когда она перестала реагировать на удары и пинки, а затем выбили дверь в другую комнату, избили еще одну женщину, а в лицо другой — распылили перцовый баллончик. Только после серии нападений в общежитие приехали сотрудники полиции.

«Было написано пять заявлений. Я прошла судмедэкспертизу, зафиксировала побои, также меня предложили госпитализировать, так как произошла отслойка плаценты, открылось кровотечение, но я отказалась, потому что детей не с кем оставить...Они говорят, что у них есть связи в органах, поэтому им ничего не страшно. Мне сказали, что им грозит только административное наказание, а о возмещении, например, морального ущерба не может быть и речи. А я не знаю, как это скажется на моем здоровье, на здоровье будущего ребенка, более того, есть риск прерывания беременности», — поделилась россиянка.

По данным УМВД России по Тюменской области, со всеми участниками ночного происшествия уже поговорили сотрудники ведомства. Сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента, после окончания проверки виновным выберут меру юридической ответственности.

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