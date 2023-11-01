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Самолеты, следовавшие в Екатеринбург, направились в Челябинск из-за погоды

Летевшие в Екатеринбург самолеты приземлились в Челябинске

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Летевшие в Екатеринбург самолеты не смогли сесть в аэропорту города. Об этом сообщает Е1.

Несколько рейсов кружили над городом, но в результате направились в Челябинск. В беседе с журналистами сотрудники аэропорта рассказали об уходе на запасной аэродром четырех самолетов.

«По метеоусловиям из-за сильных переохлажденных осадков в настоящее время самолеты не совершают посадку в Кольцово», — сообщается в публикации.

В пресс-службе организации подчеркнули, что с пассажирами таких рейсов работают представители авиакомпаний. О том, когда самолеты снова вернутся к графику, неизвестно.

Ранее в аэропорту Челябинска из-за снегопада рейс в Москву отменили в последний момент.

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