Самолеты, следовавшие в Екатеринбург, направились в Челябинск из-за погоды

Летевшие в Екатеринбург самолеты не смогли сесть в аэропорту города. Об этом сообщает Е1.

Несколько рейсов кружили над городом, но в результате направились в Челябинск. В беседе с журналистами сотрудники аэропорта рассказали об уходе на запасной аэродром четырех самолетов.

«По метеоусловиям из-за сильных переохлажденных осадков в настоящее время самолеты не совершают посадку в Кольцово», — сообщается в публикации.

В пресс-службе организации подчеркнули, что с пассажирами таких рейсов работают представители авиакомпаний. О том, когда самолеты снова вернутся к графику, неизвестно.

Ранее в аэропорту Челябинска из-за снегопада рейс в Москву отменили в последний момент.