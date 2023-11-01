В заложниках у ХАМАС находится 73-летняя россиянка, проживающая в Израиле

В заложниках у палестинского движения ХАМАС в секторе Газа вместе со своей семьей находится гражданка России, уроженка Ростова-на-Дону Ирина Татти. Об этом изданию Donday.ru сообщил председатель «Ростовской еврейской общины» Михаил Потапов.

73-летняя пенсионерка находится в заложниках вместе со своей дочерью Еленой и внуком Александром с начала октября, когда начался палестино-израильский конфликт, их увезли в Газу.

По словам Потапова, женщина переехала к дочке в Израиль около пяти лет назад. Семья проживала в небольшом городке рядом с сектором Газа.

«Об их судьбе ничего не известно», — сказал председатель «Ростовской еврейской общины».

До этого посол Израиля в РФ Александр Бен Цви заявлял, что заложники могут находиться в подземных тоннелях палестинского движения ХАМАС, в том числе в районе Джабалия на севере сектора Газа.

Ранее в Израиле заявили, что освободить заложников при помощи Катара не получится.