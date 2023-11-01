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Девочка не попала к кардиологу из-за кондуктора в автобусе Екатеринбурга

В Екатеринбурге кондуктор высадила десятилетнего ребенка из автобуса

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Екатеринбурге десятилетнюю девочку высадили из автобуса из-за того, что она не смогла оплатить проезд. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в автобусе №59. Школьница попыталась оплатить проезд через валидатор. На карте были деньги, но по какой-то причине они не списались во время манипуляции. Кондуктор отказалась проводить операцию через свой терминал и потребовала, чтобы девочка покинула салон.

«Дочь сказала кондуктору, что она не имеет права высаживать ее, на что та ответила, что не хочет терять зарплату», — поделилась мать ребенка.

По словам родительницы, ее дочь ехала на прием к кардиологу, но из-за произошедшего визит сорвался.

Кондуктора привлекли к административной ответственности.

Ранее в Свердловской области из автобуса высадили ребенка без наличных.

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