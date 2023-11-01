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Продюсеру Разумовскому, растлевавшему детей в течение 11 лет, вынесли приговор

В Москве вынесли приговор продюсеру Разумовскому, растлевавшему детей 11 лет

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Depositphotos

Суд в Москве вынес приговор продюсеру Михаилу Разумовскому, растлевавшему детей в течение 11 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Разумовского приговорили к 13 годам заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 10 месяцев, сообщает агентство. Ему также запретили заниматься обучением и воспитанием детей сроком на 15 лет.

Продюсера признали виновным по двум эпизодам совершения действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста. Мужчину также уличили в трех эпизодах совершения развратных действий в отношении двух и более лиц.

В 1997 году Разумовский основал детский творческий коллектив «Фортуна-шоу». На данный момент упоминаний о нем на сайте организации нет, отмечает агентство.

Ранее Разумовского арестовали по подозрению в педофилии.

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