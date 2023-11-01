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Политолог Котов назвал награждение юных героев важным элементом госполитики

Политолог: молодое поколение своими поступками определяет облик настоящего

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Газета.Ru

Молодое поколение своими поступками определяет облик настоящего и вектор развития будущего, поэтому действительно важно сохранять и распространять истории о поступках юных героев, ведь нам есть чем гордиться. Об этом заявил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Кирилл Котов по итогам вручения медалей в рамках всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

По его словам, ребята, которые получили медали Совета Федерации «За проявленное мужество», показали решимость и смелость в самых экстремальных ситуациях, в которых далеко не каждый взрослый способен моментально скоординироваться и действовать.

«Спасение пострадавших или оказание первой помощи – в любой ситуации юные герои демонстрировали удивительные для своего возраста выдержку и профессионализм, которые отмечают сами сотрудники МЧС России», — заявил он.

Политолог подчеркнул, что памятная медаль является символом общественного признания и благодарности. По его мнению, это особое внимание к тем, кто в столь юном возрасте своим искренним поступком воплотил идеал ответственного и неравнодушного гражданина.

«Награждение юных героев на столь высоком уровне – это важный элемент государственной политики в области патриотического воспитания. Истории о подвигах молодых россиян становятся не только национальным достоянием, но и поводом для гордости тех, кто помог юному герою в становлении его личностных качеств», — отметил он.

Котов считает, что семейная любовь и забота, школьное образование и воспитание, поддержка близких друзей формируют особые модели поведения, которые раскрываются в кризисных ситуациях.

«Подвиги молодых россиян – ярчайший пример деятельного воплощения традиционных российских идеалов отваги и мужества, воплощенных через воспитание гражданского самосознания», — заключил политолог.

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