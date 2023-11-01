Стали известны подробности о хозяине запертого в машине в центре Москвы кота

Владельцем кота, который четверо суток просидел в автомобиле в Москве без еды и воды, оказался 40-летний уроженец Урюпинска. У него много штрафов, нарушений, также есть предположения, что у мужчины нездоровая психика, сообщает «360» со ссылкой на собственный источник.

Мужчина зарегистрирован и проживает в Воскресенске. Журналисты отыскали его мать, автомобиль которой он продал в прошлом году, но общаться с ними она отказалась.

По данным источника, мужчина оказался злостным неплательщиком, имеющим десятки штрафов и долги. В их числе – долг за услуги связи, неуплата госпошлины, налогов и страховки. На днях мужчину задержали за неадекватное поведение. По данным Telegram-канал Shot, он за рулем достал церковную атрибутику и называл себя пророком.

Напомним, кота спустя четверо суток заточения спасли и отправили в ветклинику. Сообщалось, что за один день владелец животного получил семь штрафов за превышение скорости.

В Германии ранее дикий лесной кот заблокировал туристов в башне Золлинг. Им помогли сотрудники управления полиции.