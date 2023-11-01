Суд решил отобрать у блогера BadComedian гладкоствольное ружье

Суд решил отобрать ружье у блогера Евгения Баженова (BadComedian). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, Росгвардия во время плановой проверки выписала блогеру штраф за просрочку лицензии. После этого местная прокуратура обратилась в суд с требованием изъять у Баженова оружие.

Сам блогер сообщил, что его разрешение на хранение гладкоствольного ружья действует до 2026 года, передает Mash. Он также подтвердил, что такое оружие у него действительно было, но не уточнил, забрали ли его.

До этого BadComedian заявил, что Роскомнадзор заблокировал его из-за якутского фильма «Айта», где ведомство нашло пропаганду национализма. Блогер выразил сомнение, что организация способна к диалогу и анализу фильма.

Ранее BadComedian рассказал, куда будет загружать ролики при блокировке YouTube в России.