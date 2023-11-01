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Трое рабочих пострадали от удара током во время укладки бетонных плит

В Приморье трое рабочих пострадали от удара током во время ремонтных работ

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Прокуратура Приморского края

В Партизанске трое рабочих пострадали от удара электрической дуги, когда укладывали бетонные плиты возле ЛЭП. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.

Инцидент произошел 1 ноября, трое мужчин занимались укладкой бетонных плит под линией электропередач на улице Энергетической. В результате перемещения плит образовалась электрическая дуга, разряд которой ударил в людей.

Двух рабочих госпитализировали с ожогами различной степени тяжести, третий был осмотрен медиками и отпущен на амбулаторное лечение.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники прокуратуры.

Ранее двух подростков ударило током на крыше грузового вагона поезда в Воронежской области.

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