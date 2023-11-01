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Итальянка сделала 20 пластических операций, чтобы стать похожей на кошку

New York Post: итальянка сделала 20 пластических операций ради сходства с кошкой

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Жительница Италии сделала 20 пластических операций, чтобы стать похожей на кошку, пишет New York Post.

По словам 22-летней Кьяры Делл'Абате, она начала менять свою внешность с 11 лет, когда сделала пирсинг. С годами ее тяга к бодимодификации становилась только сильнее, и в итоге итальянка решила стать похожей на кошку.

«Я всегда любила кошек, и я думаю, что буду выглядеть по-настоящему смелой и свирепой, как кошка», — считает Кьяра.

На данный момент на теле женщины около 72 пирсингов и 20 перенесенных пластических операций. Несмотря на это, она не собирается останавливаться на достигнутом и уже знает, что еще хочет в себе изменить ради достижения цели.

«Мне понадобится кантопластика — операция, чтобы сделать глаза более удлиненными миндалевидными, изменить форму зубов, разрезать верхнюю губу, добавить больше наполнителей, приделать хвост и определенно больше татуировок», — уверена Делл'Абате.

Ранее пластический хирург рассказал, как убрать второй подбородок.

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