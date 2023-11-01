Задержанный во Франции совладелец «Альфа-Групп» предстанет перед судом

Задержанный во Франции россиянин, совладелец «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев предстанет перед судом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную финансовую прокуратуру страны (PNF).

«Во второй половине дня г-н Кузьмичев предстанет перед судьей с тем, чтобы ему предъявили обвинения», — заявили там.

Отмечается, что Кузьмичев остается под стражей, несмотря на то, что срок максимального задержания в 48 часов истек.

После предъявления ему обвинений бизнесмен может быть отправлен во временное заключение или помещен под судебный контроль.

30 октября стало известно, что французская полиция задержала совладельца компании «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева. По данным издания Le Monde, в его доме в Париже и на вилле в Сан-Тропе были проведены обыски. В публикации подчеркивается, что в отношении Кузьмичева ведут расследование в связи с возможным отмыванием денег, а также уклонением от уплаты налогов и иными правонарушениями.

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