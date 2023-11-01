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Психолог назвала три способа, которые помогут улучшить память

Психолог Мартынова: викторины и пальчиковая гимнастика помогут улучшить память

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Shutterstock

Интеллектуальные упражнения и викторины могут помочь человеку улучшить память и замедлить снижение когнитивных функций. Об этом Pravda.Ru рассказала психолог гериатрического центра Сениор Групп «Малаховка» Елена Мартынова.

Она предложила проводить семейные вечера, на которых можно разгадывать кроссворды, филворды, искать отличия на картинках. По ее словам, такие упражнения отлично развивают память, концентрацию и внимание. Кроме того, эксперт советует выполнять упражнения на мелкую моторику, которые задействуют оба полушария мозга. Например, можно выполнять привычные действия другой рукой — держать вилку, зубную щетку и так далее, или пальчиковую гимнастику.

Последняя рекомендация, которую дала Мартынова, — слушать музыку. Это занятие помогает образовывать новые нейронные связи, объяснила она.

«А если пожилой будет вспоминать знакомые мотивы или слова старых песен, то терапия окажется еще полезнее», — заключила психолог.

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева до этого говорила, что рыбу, особенно лосось, семгу и сельдь, в которых содержится омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, необходимо включать в рацион пожилых людей для улучшения памяти и поддержания работоспособности мозга.

Ранее ученые перечислили негативные эффекты кофеина для памяти и работы мозга.

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