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В Челябинске девочка ходила в детский сад с прослушкой в бантике

«74.ru»: в Челябинске родители установили на дочь прослушку и отправили в детсад

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Depositphotos

Частный детский сад в Челябинске разорвал договор с родителями, которые установили микрофон в бант дочери. Об этом сообщает «74.ru».

Прослушку в волосах девочки обнаружила воспитатель, которая поправляла ей бантик. Родители воспитанницы объяснили, что таким образом хотели проверить поведение ребенка и узнать, ругается ли дочь матом. Педагог восприняла прослушку как личное оскорбление.

«Раз это случилось, мы должны принимать меры, в том числе, чтобы воспитатели чувствовали себя защищенными. Педагог после этого уволилась — ей было очень обидно, это унизило ее», — рассказала владелица дошкольного учреждения.

Администрация детсада претензий к родителям не имеет, но договор с семьей расторгли, чтобы защитить сотрудников. Позиция родителей девочки осталась неизвестной.

Ранее отец дошкольника обокрал мать другого ребенка на территории детского сада.

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