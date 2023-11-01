Врач рассказала, какая колбаса является самой полезной

Домашняя колбаса является более полезной, чем купленная в магазине, рассказала «Москве 24» врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

«Если колбаса сделана собственными руками из мяса, которое было куплено как натуральный продукт, и сдобрена специями, ароматными травами, ее можно употреблять даже на регулярной основе по одному-два кусочка», — отметила эксперт.

По ее словам, из такой колбасы можно получить белок, а также жиры, которые принесут пользу организму. Помимо этого, в таком продукте содержатся полезные калории, которые зарядят человека энергией, добавила диетолог.

При этом потребление магазинной колбасы, напротив, стоит ограничить, считает Королева.

«В таких изделиях могут быть добавки в виде соевых компонентов, белковых смесей, нитритов. Все это не пройдет без последствий для человека. Гиперсоленая еда, копчености находятся первыми в списке продуктов с проонкологическим действием», — предупредила врач.

Врач-диетолог, нефролог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Анна Коробкина до этого говорила, что при выборе качественной колбасы стоит ориентироваться не на цвет продукта, а на его состав.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области нашли опасную колбасу.