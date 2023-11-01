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Контрактник-дебошир напал на полицейского и стал фигурантом уголовного дела

В Кузбассе контрактник-дебошир напал на задержавшего его полицейского

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Shutterstock

В Кузбассе принимающий участие в СВО контрактник-дебошир напал на задержавшего его полицейского. Об этом сообщает Telegram-канал »Осторожно, новости».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Юрга. Жительница населенного пункта обратилась в полицию с жалобой на сожителя, который злоупотребил алкоголем и начал дебоширить.

Прибывшие на место патрульные задержали 29-летнего участника СВО и отвезли в военную комендатуру. Однако там мужчина вновь начал вести себя агрессивно и ударил в лицо задержавшего его полицейского. После этого произошла драка.

В результате патрульный попал в травмпункт с переломом пальца и травмами на лице. Пьяный контрактник стал фигурантом уголовного дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее на Урале 16-летняя беременная девушка избила полицейского.

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