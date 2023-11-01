На Ставрополье ребенок повис на балконе девятого этажа

В Кисловодске девочка едва не сорвалась с балкона девятого этажа. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент, по словам очевидцев, произошел 31 октября. Видео с ребенком, предположительно восьми-девяти лет, который повис на балконе, было опубликовано в соцсетях. На нем девочка стоит на козырьке балкона восьмого этажа и держится с внешней стороны балкона девятого этажа. На кадрах видно, что в помещении есть другие люди. Внизу скопились люди, а также экстренные службы, которые приехали на помощь ребенку. Девочку удалось спасти.

Полиция начала проверку по факту ЧП.

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