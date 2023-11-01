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Состояние тяжелое: российская пенсионерка упала в шахту лифта и сломала позвоночник

В Королеве 65-летняя женщина упала в шахту лифта и сломала позвоночник

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

В подмосковном Королеве 65-летняя местная жительница серьезно пострадала после падения в шахту лифта. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 31 октября на одном из предприятий Московской области: пенсионерка упала с высоты третьего этажа. По информации СМИ, работница не заметила, что лифт не приехал, и шагнула в пустую шахту. В результате она упала на крышу лифтовой кабины.

Пострадавшей диагностировали травмы головы, переломы ног и позвоночника. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.

Ранее в пермской больнице лифт с пациентами сорвался в шахту.

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