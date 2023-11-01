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На Урале неизвестные осквернили советский памятник

В Свердловской области неизвестные осквернили памятник Ленину

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КПРФ Свердловск/VK

В поселке Белоярский Свердловской области неизвестные осквернили памятник В.И. Ленину. Об этом сообщили в паблике «КПРФ Свердловск» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 28 октября. Голову бюста хулиганы проломили молотком или другим тяжелым предметом. Она располагалась недалеко от администрации поселка и местного участка полиции, поэтому в партии выразили недоумение по поводу случившегося. По факту случившегося местные жители написали заявление в полицию.

«Невозможно объяснить этот акт вандализма. Только варвары способны на такое», — прокомментировал инцидент первый секретарь Белоярского РК КПРФ Марат Аляутдинов.

По словам чиновника, партия попытается в ближайшее время восстановить памятник.

Ранее россияне осквернили памятник силовикам в Челябинске.

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