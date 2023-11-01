В деревне Лупполово мужчина получил оружие в пункте выдачи заказов и скрылся, не заплатив

В деревне Лупполово, расположенной в Всеволожском районе Ленинградской области, произошел инцидент, связанный с получением оружия в пункте выдачи заказов. Заказчик так и не расплатился за пистолет и другие аксессуары и скрылся без оплаты, сообщает информационный ресурс 78.ru.

Как написали местные СМИ, сотрудница пункта выдачи передала заказ на сумму 44 тысячи рублей мужчине после того, как он предъявил штрихкод на экране своего смартфона.

Выяснилось, что покупатель приобрел пистолет GLOCK, кобуру для скрытого ношения оружия и три ножа.

Однако мужчине не удалось осуществить оплату, так как на его банковской карте было недостаточно денежных средств. Не растерявшись, мужчина просто решил покинуть помещение, обещав сотруднице, что «деньги будут поступать и оплата будет выполнена».

Сотрудница сервиса доставки побоялась задержать посетителя с оружием и впоследствии обратилась в полицию. Она рассказала о произошедшем сотрудникам правоохранительных органов.

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