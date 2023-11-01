Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В деревне Лупполово мужчина получил оружие в пункте выдачи заказов и скрылся, не заплатив

В Ленобласти мужчина получил оружие в пункте выдачи заказов и скрылся без оплаты

close
100%
Pixabay

В деревне Лупполово, расположенной в Всеволожском районе Ленинградской области, произошел инцидент, связанный с получением оружия в пункте выдачи заказов. Заказчик так и не расплатился за пистолет и другие аксессуары и скрылся без оплаты, сообщает информационный ресурс 78.ru.

Как написали местные СМИ, сотрудница пункта выдачи передала заказ на сумму 44 тысячи рублей мужчине после того, как он предъявил штрихкод на экране своего смартфона.

Выяснилось, что покупатель приобрел пистолет GLOCK, кобуру для скрытого ношения оружия и три ножа.

Однако мужчине не удалось осуществить оплату, так как на его банковской карте было недостаточно денежных средств. Не растерявшись, мужчина просто решил покинуть помещение, обещав сотруднице, что «деньги будут поступать и оплата будет выполнена».

Сотрудница сервиса доставки побоялась задержать посетителя с оружием и впоследствии обратилась в полицию. Она рассказала о произошедшем сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее на Урале подросток угрожал пенсионерке пистолетом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий