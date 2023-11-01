Госсекретарь США планирует 3 ноября посетить Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует 3 ноября посетить Израиль. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента США.

После визита в Израиль Блинкен намерен также посетить ряд других стран Ближнего Востока.

22 октября Блинкен заявлял, что Израиль должен сам решить, когда начинать наземную операцию в секторе Газа. США могут только посоветовать, отметил госсекретарь.

Также Блинкен отметил, что США постоянно поддерживают контакт с властями Израиля.

Кандидат в президенты страны, республиканец Тим Скотт заявил, что США должны продолжать помогать Израилю на фоне эскалации палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке. По словам Скотта, Вашингтон должен очень четко это показать.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.