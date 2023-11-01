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Российские власти хотят ужесточить условия выдачи льготной ипотеки

«Известия»: льготную ипотеку могут оставить в регионах с низким спросом на жилье

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«Газета.Ru»

Льготную ипотеку могут сохранить лишь в регионах с низким спросом на жилье, а первоначальный взнос по ипотечной программе поднять с нынешних 20 до 25%. Эти инициативы придумали в Госдуме и отправили для оценки в Минфин и Центробанк РФ, сообщает газета «Известия».

Такие ограничения — по сути, альтернатива полной отмене программы льготного кредитования, которая завершается 1 июля 2024 года.

Условия выдачи льготной ипотеки на новостройки под 8% годовых намерены усложнить. Депутаты Госдумы предложили уже с 1 января 2024 года поднять первоначальный взнос по ней до 25% с нынешних 20%, а с 1 июля 2024-го — оставить льготную ипотеку для субъектов с малым спросом на недвижимость.

30 октября замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил журналистам, что, как он считает, продлевать программу не нужно. По словам Моисеева, с учетом повышения ключевой ставки ЦБ разница между ставками по рыночным и льготным ипотечным программам становится очень большой.

Ранее ЦБ заметил дисбалансы на российском рынке жилья.

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