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Выросло число арестованных после беспорядков в аэропорту Махачкалы

Число арестованных после беспорядков в аэропорту Махачкалы увеличилось до 15

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Russian Emergency Ministry Press Service/AP

Число арестованных в Дагестане за беспорядки в аэропорту Махачкалы увеличилось до 15. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на руководителя пресс-службы Верховного суда региона Зарему Мамаеву.

По ее словам, Карабудахкентский районный суд Дагестана рассмотрел еще десять дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном собрании, повлекшем создание помех функционированию объектов транспортной инфраструктуры), в отношении десяти жителей республики, которые участвовали в противоправных действиях на территории махачкалинского аэропорта Уйташ. Как заявила Мамаева, суд признал всех этих граждан виновными в совершении административного правонарушения.

«В отношении восьмерых назначено наказание в виде административного ареста сроком на 8 суток, двоим с учетом состояния здоровья назначено по 60 часов обязательных работ», — добавила она.

До этого сообщалось об аресте семерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за приземления регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта, а также прорвались на взлетно-посадочную полосу.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов смогли освободить территорию воздушной гавани от агрессивно настроенных граждан. Главное следственное управление СК РФ по Дагестану возбудило уголовное дело о массовых беспорядках.

В ходе волнений пострадали 20 человек, среди них есть сотрудники правоохранительных органов. К 30 октября полицейские задержали 83 участников беспорядков в махачкалинском аэропорту. На следующий день Меликов сообщил о задержании еще около 60 человек.

Ранее Путин назвал «мразями» тех, кто инициировал беспорядки в Дагестане.

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