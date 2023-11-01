Врач рассказала, сколько шоколада можно съедать в день

Наиболее полезным считается горький шоколад, так как он содержит меньше сахара, а содержание какао обычно составляет от 55 до 70%. Молочный, а особенно белый шоколад, считаются наименее полезными, поскольку соотношение меняется — меньше какао, больше сахара. Об этом «Газете.Ru» рассказала Маргарита Амеличкина, врач-гастроэнтеролог ИНВИТРО.

«Шоколад с подсластителями может быть хорошей альтернативой при необходимости снизить количество потребляемых калорий. Однако много его есть тоже не рекомендуется из-за побочных эффектов этих подсластителей, например, распространенный заменитель сахара сорбит при чрезмерном употреблении может вызывать вздутие живота, тошноту, диарею», — добавила эксперт.

По словам врача, не рекомендуется съедать в день более 30 граммов горького шоколада или 15-20 грамм молочного.

«При регулярном чрезмерном употреблении есть риск превысить количество сахара и насыщенных жиров в рационе, что со временем может привести к набору избыточной массы тела, развитию сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней печени», — объяснила Амеличкина.

Шоколад также не рекомендуется употреблять детям до 3-х лет, а также людям с сахарным диабетом и тем, у кого есть аллергия на шоколад. С осторожностью, не превышая рекомендованные дозы, шоколад можно употреблять людям с гипертонической болезнью (из-за содержания в нем кофеина), людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и тем, у кого этот продукт вызывает симптомы в виде изжоги.

«Также есть данные, что при подагре лучше ограничивать количество шоколада в рационе из-за содержания в нем пуринов. Соответственно, заменить шоколад можно сладостями без кофеина и пуринов — мармелад, зефир, пастила и подобные — либо для сокращения количества калорий употреблять шоколад с заменителями сахара», — резюмировала она.

Ранее на кондитерской фабрике предупредили, что производители откажутся от горького шоколада.