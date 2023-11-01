Стало известно, какие тыквы предпочитают россияне

Традиционно урожай тыкв собирают до первых заморозков. Во время сезона спрос на овощ возрастает — так, в октябре его приобретали в два раза чаще по сравнению с сентябрем. Об этом говорится в исследовании СберМаркет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Аналитики также отметили, что с 2021 по 2023 год тыкву заказывали на 30% чаще.

Эксперты проанализировали спрос на пять видов тыкв, которые пользовались популярностью у россиян с августа по октябрь. Так, больше всего заказов оформляли на баттернат: спрос на него в октябре вырос на 9% по сравнению с сентябрем. На втором и третьем месте по востребованности — капитошка и бутылочная тыквы: их покупали на 3% и 21% больше за аналогичный период. Четвертое место заняла круглая тыква: спрос на нее за тот же период вырос на 59%. Интересную тенденцию показала тыква серая: ее в первый месяц осени заказывали в четыре раза чаще, чем во второй.

Аналитики рассказали, какие продукты из тыквы пользуются спросом. Оказалось, что тыквенные хлеб и хлебцы в середине осени выбирали на 8% и 21% чаще в сравнении с последним месяцем лета. А тыквенные семечки и детское пюре в сентябре покупали на 6% и 14% больше, чем в августе.

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