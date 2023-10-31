Женщина пострадала от изнасилования и отомстила преступнику, наехав на него на автомобиле

В Тулузе женщина заявила об изнасиловании и призналась, что сбила насильника, находясь за рулем автомобиля. Об этом сообщает Actu17.

27-летняя девушка подала в полицию заявление, обвинив в насильственном преступлении 28-летнего мужчину. По словам заявительницы, она пострадала от нападения 15 октября, возвращаясь с вечеринки в ночном клубе. Потерпевшая согласилась подвезти насильника до дома, но во время поездки подверглась изнасилованию, а затем наехала на нападавшего, когда он покидал салон ее машины.

Через несколько дней подозреваемый сам появился в жандармерии с тростью и также подал заявление, утверждая при этом, что его пытались «задавить». 26 октября он был обвинен в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах и заключен под стражу.

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