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В Донецке начался крупный пожар после обстрела со стороны ВСУ

РИА Новости: в Донецке произошел крупный пожар в результате обстрела ВСУ

В Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск произошел крупный пожар. Предварительно, удар пришелся по цистерне с горюче-смазочными материалами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Взрывы и пожар... Взрывы были хорошие — даже стекла у нас на первом этаже вылетели», — заявила очевидец Нина Николаевна, слова которой приводит агентство.

Представительство Донецкой народной республики в СЦКК в своем Telegram-канале сообщало, что украинская армия в 19:18 мск открыла огонь по Донецку, выпустив четыре ракеты из реактивной системы залпового огня. Позже стало известно еще о трех запусках.

31 октября стало известно, что журналист газеты «Известия» Евгений Быковский пострадал в результате обстрела Донецка со стороны украинских военнослужащих. Получившего ранения корреспондента доставили в один из городских госпиталей. Также ранения получил фотокорреспондент ТАСС Дмитрий Ягодкин.

До этого представительство ДНР в СЦКК сообщало, что Вооруженные силы Украины использовали противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, чтобы нанести удар по городу Донецку.

24 октября представительство также заявляло, что за сутки украинские военнослужащие более 50 раз обстреляли территорию республики. По имеющимся данным, всего ВСУ выпустили по региону 170 боевых припасов.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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