Экс-чиновница лишилась 19,8 млн рублей после звонка мошенников

В Тюменской области бывшая чиновница отдала мошенникам почти 20 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Аферисты связались с женщиной 18 октября и представились сотрудниками банка. По их словам, неизвестный пытается взять на россиянку кредит. Позже мошенник направил звонок своей «коллеге». Женщина сообщила, что экс-чиновнице необходимо сесть в вызванную для нее к подъезду машину и снять 19 миллионов рублей.

В последствии пострадавшая перевела их на «безопасный счет». Затем мошенники просили россиянку отправить им QR-коды, с помощью которых с ее карты списывали крупные суммы.

В результате чиновница лишилась 19,8 миллионов рублей.

Ранее в Москве женщина продала две квартиры и отдала мошенникам 16 миллионов рублей.