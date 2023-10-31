Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-чиновница лишилась 19,8 млн рублей после звонка мошенников

В Тюменской области мошенники украли у экс-чиновницы около 20 млн рублей

close
100%
Depositphotos

В Тюменской области бывшая чиновница отдала мошенникам почти 20 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Аферисты связались с женщиной 18 октября и представились сотрудниками банка. По их словам, неизвестный пытается взять на россиянку кредит. Позже мошенник направил звонок своей «коллеге». Женщина сообщила, что экс-чиновнице необходимо сесть в вызванную для нее к подъезду машину и снять 19 миллионов рублей.

В последствии пострадавшая перевела их на «безопасный счет». Затем мошенники просили россиянку отправить им QR-коды, с помощью которых с ее карты списывали крупные суммы.

В результате чиновница лишилась 19,8 миллионов рублей.

Ранее в Москве женщина продала две квартиры и отдала мошенникам 16 миллионов рублей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий