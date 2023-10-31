После беспорядков в аэропорту Махачкалы арестовали еще двух человек

Число арестованных в Дагестане за участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы увеличилось до семи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда региона Зарему Мамаеву.

«Еще два дела об административном правонарушении по ч 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») рассмотрел Карабудахкентский районный суд Дагестана. Назначено наказание в виде административного ареста сроком на трое суток», — сказала она.

31 октября Верховный суд Республики Дагестан арестовал пятерых граждан, принимавших участие в массовых беспорядках в аэропорту города Махачкала.

Вечером 29 октября возле аэропорта Махачкалы собралась толпа протестующих, недовольных прибытием рейса из Израиля. Жители потребовали от властей не пускать евреев в город и начали проверять документы у выходивших из здания людей, пытаясь вычислить израильтян.

Позже толпа ворвалась на территорию воздушной гавани и вышла на взлетно-посадочную полосу. Тогда же к месту прибыли сотрудники правоохранительных органов и Росгвардии, которым удалось освободить аэропорт от несанкционированно проникших граждан.

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у мужчины, посчитав его евреем.