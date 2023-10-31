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В аэропорту Ингушетии усилили меры безопасности из-за фейков о рейсе из Израиля

Власти Ингушетии усилили меры безопасности на территории аэропорта Магас

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Shutterstock

Власти Ингушетии усилили меры безопасности на территории аэропорта Магас из-за недостоверной информации в социальных сетях о том, что в регион должен прибыть рейс из Израиля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии Сунжи, где располагается аэропорт.

«Обсудили вопрос о недопущении массовых беспорядков, несанкционированных митингов, пикетов на территории аэропорта Магас в связи с вбросами в социальных сетях фейковой информации о прибытии рейса (из Израиля)», — говорится в тексте.

Отмечается, что аэропорт Магас не является международным и не может принимать такие рейсы.

На территории воздушной гавани приняты дополнительные меры безопасности, включая усиление контроля и обеспечение правопорядка на территории аэропорта.

Также в мэрии призвали молодых людей не поддаваться на провокации и не верить недостоверной информации.

Массовые беспорядки в махачкалинском аэропорту произошли 29 октября из-за регулярного рейса из Тель-Авива, который прибыл в Дагестан.

Ранее глава Дагестана признался, что ему стыдно за беспорядки в Махачкале.

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