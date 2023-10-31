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Ребенок едва не получил травмы от падения льда с кровли в российском регионе

В Челябинске глыба льда едва не упала на голову двухлетнему ребенку

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Depositphotos

В Челябинске глыба льда едва не обрушилась на двухлетнего ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Следователи обратили внимание на ситуацию после того, как в интернете появились материалы, на которых заметно падение льда с кровли дома на улице Барбюса Ленинского.

«Несмотря на обращения матери ребенка о необходимости уборки снега управляющая компания бездействует», — сообщается в публикации.

На данный момент правоохранители проводят проверку по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

В рамках следственных мероприятий правоохранители дадут правовую оценку произошедшему.

Ранее в Екатеринбурге двое детей провалились под лед.

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