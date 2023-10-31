В Перми соседи помогли девушке спастись от насильника

В Перми девушка избежала изнасилования благодаря соседям, которые спугнули злоумышленника. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

14 мая жители многоэтажки в Индустриальном районе услышали шум в одной из квартир. Жильцы не стали игнорировать подозрительный звук и постучали во входную дверь. Впоследствии выяснилось, что в тот момент пьяный мужчина пытался изнасиловать хозяйку квартиры.

Пострадавшая смогла сбежать, когда насильник понял, что соседи в курсе происходящего, и прекратил свои действия. Его задержали в тот же день.

В итоге суд признал 27-летнего местного жителя виновным по двум статьям. Подсудимый получил наказание в виде шести лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также его обязали выплатить в пользу потерпевшей 150 тыс. рублей.

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