В Саратове ребенок наелся монтажной пены

Врачи саратовской областной детской больницы спасли ребенка, который съел баллон монтажной пены. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Минздрава региона Олег Костин.

Ребенок поступил в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести, по словам отца мальчик страдает аутистическим расстройством, сын находился дома один и съел целый баллон монтажной пены.

После жалоб на сильные боли в животе, врачи районной больницы, где проживает семья, сделали пациенту ФГДС и обнаружили, что желудок буквально забит опасным веществом, требовалась серьезная операция.

«Вмешательство успешно провел хирург- эндоскопист нашей больницы Андрей Шустов. Из желудка извлечено более двух литров пены. Если бы операция не была проведена вовремя, мальчику грозило развитие кишечной непроходимости и, как следствие, сепсис», — сообщил Олег Костин.

Мальчика удалось спасти, сейчас его жизнь вне опасности.

Ранее трехлетний мальчик съел противозачаточные таблетки и попал в реанимацию.