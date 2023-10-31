Врач объяснила, почему нельзя отказываться от обедов и ужинов ради похудения

Завтрак является одним из самых важных приемов пищи, однако отказываться от еды в остальное время неправильно, даже в процессе похудения. Об этом в интервью Life сообщила врач-диетолог Ирина Мансурова.

«Держаться исключительно на завтраке невозможно. Организм не будет получать достаточно полезных веществ (белков, жиров и углеводов). Испытывать голод — сильный стресс для организма и нервной системы. Можно спровоцировать депрессию, апатию, общую слабость», — пояснила врач.

Отказавшись от обедов или ужинов, по ее словам, человек начнет худеть быстрее, однако, возвратившись к нормальному режиму, организм начнет оставлять калории про запас, провоцируя набор лишнего веса. Кроме того, резкие перемены в питании могут спровоцировать гормональный сбой, заключила специалист.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов до этого рассказал, как удержать вес после похудения. По его словам, прежде всего важно разобраться в причинах набора лишних килограммов. Так, например, людей может тянуть на сладкое, если им не хватает хрома, а на мясное — если организму не достает железа.

В октябре исследование Anketolog.ru и Mediacom.Expert показало, что большинство (77%) российских женщин следят за питанием: 62% наблюдают за своими пищевыми привычками, 15% соблюдают диету, а 40% избегают определенных продуктов, чтобы не набрать вес.

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