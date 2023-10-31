Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Появились подробности спасения туристов, пропавших в районе перевала Дятлова

Пропавшие в районе перевала Дятлова туристы вышли пешком в населенный пункт

close
100%
Pavel Golovkin/AP

Глава Березовского городского округа Евгений Писцов рассказал подробности операции по спасению туристов, которые пропали на севере Свердловской области в районе перевала Дятлова.

«Хорошие новости. По информации главы Ивделя Владимира Давыдовича, двое туристов вышли пешком в населенный пункт, трое остались с вещами в лесу, к ним выехали спасатели», — сказал он.

31 октября сообщалось, что во время сплава по реке неподалеку от перевала Дятлова в Свердловской области пропала группа туристов. Отмечалось, что путешественники планировали сплавляться по реке Вижай от поселка Тахта до поселка Вижай.

Позднее родственники рассказали, что туристов, которые пропали на севере Свердловской области, нашли живыми. Уточняется, что путешественники застряли во льду, когда сплавлялись.

14 октября стало известно, что российская альпинистка упала в 500-метровую расщелину во время покорения вершины Дхаулагири в Непале.

Ранее в Бурятии пропали туристы, сплавлявшиеся по реке на катамаранах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий