Появились подробности спасения туристов, пропавших в районе перевала Дятлова

Глава Березовского городского округа Евгений Писцов рассказал подробности операции по спасению туристов, которые пропали на севере Свердловской области в районе перевала Дятлова.

«Хорошие новости. По информации главы Ивделя Владимира Давыдовича, двое туристов вышли пешком в населенный пункт, трое остались с вещами в лесу, к ним выехали спасатели», — сказал он.

31 октября сообщалось, что во время сплава по реке неподалеку от перевала Дятлова в Свердловской области пропала группа туристов. Отмечалось, что путешественники планировали сплавляться по реке Вижай от поселка Тахта до поселка Вижай.

Позднее родственники рассказали, что туристов, которые пропали на севере Свердловской области, нашли живыми. Уточняется, что путешественники застряли во льду, когда сплавлялись.

14 октября стало известно, что российская альпинистка упала в 500-метровую расщелину во время покорения вершины Дхаулагири в Непале.

Ранее в Бурятии пропали туристы, сплавлявшиеся по реке на катамаранах.