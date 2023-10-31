ЦИК завершила подготовку к тестированию цифровых сервисов для выборов президента

Центральная избирательная комиссия РФ завершила подготовительный этап к тестированию цифровых новых сервисов для президентских выборов. Об этом рассказал член ЦИК России Антон Лопатин, сообщается на сайте «Независимого общественного мониторинга».

Тестирование будут проходить новые системы ГАС «Выборы», программно-технический комплекс ДЭГ и Цифровая платформа. Подготовка проводилась с 9 по 31 октября. По словам Лопатина, в течение трех недель ЦИК вместе с региональными избиркомами проводила разработку и описание сценария будущей тренировки. «Условно говоря, определялось: что, когда и кому нужно будет делать во время тестирования», — объяснил он.

За это время системные администраторы и руководители информационных центров региональных комиссий прошли обучение работе с новым программным обеспечением Цифровой платформы.

«В рамках первого этапа были проведены работы по подготовке перечня исходных данных для контрольных примеров, разработка сценария и регламента обмена информации для Цифровой платформы. К сегодняшнему дню ЦИК получила от избиркомов субъектов акты о готовности к тестированию, а Минцифре были переданы исходные данные – для того, чтобы желающие смогли принять участие в тестировании ДЭГ через портал ЕПГУ», — рассказал Лопатин.

Кроме того, ЦИК направила в регионы методические рекомендации по взаимодействию на новых платформах и разработала контрольные примеры. Как объяснил эксперт, в рекомендациях ЦИК расписал, кто будет голосовать и за кого во время теста систем.

«Также произведен обмен исходными данными между всеми участниками, имеющими отношение к работе с Цифровой платформой и ГАС «Выборы». Тестовое голосование пройдет с 15 по 17 ноября», — добавил Лопатин.

По словам главы ТИК ДЭГ на выборах 10 сентября 2023 года Олега Артамонова, наблюдатели скорее всего подключатся к тестированию наблюдательского интерфейса позже, когда пройдет полная отладка всех систем.